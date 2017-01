FINALMENT, DESBLOQUEIG EN EL PSOE- MOMENT DECISIU.

Trasbalsats i indignats per tot el que hem vist i sentit, en els darrers mesos, almenys el Comitè Federal, del dissabte passat, va servir per desbloquejar la situació i iniciar el compte enrere per recuperar Secretari General, Executiva, documents bàsics de funcionament, i programa d’oposició, i govern. Ara, tots els militants sabem que hi haurà Primàries el mes de maig, i Congrés, al juny. Ja era hora !!!!

I en aquest compte enrere, s’ha produït la primera gran sorpresa, amb la presentació com a candidat a Secretari General, de Patxi López. Un militant, amb una trajectòria impecable, tant a nivell de partit com institucional, amb càrrecs tant rellevants com el de Lendakari del País Basc, i President del Congrés de Diputats; amb una sòlida formació socialista i una valentia i coneixement de les peculiaritats i particularitats d’Espanya , com pocs poden tenir. Es una excel·lent notícia.

No sabem què farà Susana Díaz, però , encantat de poder anar a Primàries amb aquesta alternativa. Tampoc sabem si Pedro Sánchez donarà el pas per retornar a la Secretaria General o no hi optarà, l’important és que hi hagi més d’una opció i que aquestes siguin del pes dels que ara parlem. Suposo que tots temíem una candidatura única de Susana Díaz, a la qual se li pot imputar una actuació ben poc adequada, en contra de l’anterior Secretari General. Difícilment es pot atorgar la màxima direcció del partit, a qui ha actuat d’aquesta manera, però aquest no és l’únic retret a fer-li. N’hi ha d’altres, de més rellevants, com per desconfiar de la visió i capacitat d’entesa, d’un Estat plural i divers, com és Espanya.

Però, a banda dels fets més recents, la contraposició de les propostes de Susana Díaz amb les de Patxi López, poden mostrar les grans diferències entre dirigents del mateix partit. Serà molt pedagògic fer el seguiment de les dues campanyes electorals per poder-ne valorar els resultats. M’inclino clarament per Patxi López pel que significa d’aposta per un “històric”, posat al dia, com ha demostrat fa ben poc a Euskadi, en plena sintonia amb una jove promesa del socialisme basc, com és Idoia Mendia, una dirigent de cap a peus, capaç de negociar un pacte amb el PNB i recuperar el prestigi del PSE.

Pels socialistes catalans, és molt important apostar per una alternativa com Patxi López, perquè és capaç d’entendre la situació nostra, en un dels moments més delicats de la història contemporània, pels socialistes, però també pel conjunt de la societat catalana. I res més reconfortant que poder tenir un interlocutor obert, comprensiu, coneixedor de la història passada i present, de territoris històrics com País Basc i Catalunya. Incapaç de caure en populismes territorials que tant mal ens han fet, a nivell de partit i de país.

I si algú tenia algun dubte, en la seva primera compareixença ja ha deixat molt clar l’interès en mantenir els vincles històrics entre PSOE i PSC, de manera que no es posi en qüestió la clàusula congressual que relliga els dos partits. I menys en els temps que corren, quan aquí hi ha independentistes que volen trencar amb Espanya i tindrien, en un trencament socialista, una raó més per insistir i demostrar els seus plantejaments.

Estem en un moment decisiu, i els grans partits, han de saber posar-se a nivell dels reptes que han d’encarar. Comencem a confiar i a aspirar a que el PSOE hagi iniciat el camí de la recuperació i rellançament. Les properes setmanes ho confirmaran.