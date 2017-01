A alguns, aquestes ocurrències de l’ANC i Omnium els poden fer riure, però la realitat és molt més preocupant i inquietant. Alguns s’han cregut que aquest ,és l’any de la fugida de l’esclavitud “espanyola”, i tiren la casa per la finestra, a l’hora d’emprendre el definitiu camí cap a la terra somiada: la independència. No ha d’haver-hi, no pot haver-hi ,cap lloc ni moment per no demostrar-ho i si el primer gran esdeveniment que tenim és la Cavalcada de Reis de l’Orient a Vic, doncs, s’aprofita i la polititzem, perdó, la nacionalitzem que per això som amos del nostre país, les nostres tradicions i el nostre futur. Qui no li agradi, té la porta oberta per marxar...