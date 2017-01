Ho he dit, diverses vegades, en aquestes mateixes pàgines de Nació Digital. No veig cap possibilitat d’assolir la independència. Ni tant sols de dur a terme el referèndum d’autodeterminació, ni pactat i acordat, ni unilateral. El govern central, aquest i qualsevol altre, no pot autoritzar un referèndum d’autodeterminació perquè li prohibeix la Constitució, i permetre’l, en un territori, equivaldria a facilitar-lo en qualsevol altre. Impensable per impossible. Però, tampoc la Generalitat pot dur-lo a terme de forma unilateral per quan no disposa dels elements bàsics per fer-lo: cens electoral, personal tècnic, funcionaris, juntes electorals, etc... i sobretot, la legalitat que l’empari.