Perdut el nord, perdut el sud, no hi ha res pitjor en la vida política que caure en els excessos, i en el ridícul més espantós. Tant el PEDeCAT, com ERC, estan ficats en un immens fangar del qual no saben com sortir. A falta d’un camí segur, o mínimament raonable, s’embranquen cap a sortides inversemblants, per no dir, extravagants que no troben cap mena de comprensió ni interès, en altres latituds, on el rigor i la serietat son cartes indispensables de presentació.