D’entrada, els partits de dretes, permeten el deteriorament dels serveis com per justificar la seva privatització, o retallades prou importants com perquè la gent ja no cregui en la viabilitat d’uns serveis públics i es resignin a haver-los de pagar dues vegades: via impostos i via butxaca. Ho veiem tant a nivell de Catalunya com d’Espanya, en general, i que aquí hi hagi en el govern un partit que es digui ERC no dona cap garantia d’esquerres perquè en té el nom, però no els fets.