DOL A SANT JOAN DE VILATORRADA ( BAGES).

Ahir al vespre, dimecres 4 de gener, la companya i cap de llista del PSC, a Sant Joan de Vilatorrada, Elia Tortolero ens comunicava la defunció d’Alicia, la dona del company – regidor, David, a l’edat de 31 anys. Sí, heu llegit bé, trenta-un anys. Una edat en que tothom fa projectes a quaranta o cinquanta anys vista, i que ella ja no podrà fer.

Vagi en primer lloc el meu, el nostre més sentit condol per una pèrdua tant injusta i irreparable, pel David , famílies, i entorn més directament afectat. De fet, tots estem afectats, incloent en aquest “tots”als qui formem part de la gran família socialista. I és que formar part d’un partit, és formar part d’una agrupació de persones que busquem de forma conjunta, canviar el lloc on vivim, per fer-lo millor.

Es per aquest motiu que el David és regidor de l’ajuntament de Sant Joan, a la oposició, sí, fent la feina que li pertoca, i amb els ànims posats en el dia que tornarem a ser govern, per poder fer molt més i transformar un municipi, que gràcies al PSC ha progressat enormement des de l’abril del 79, fins ara.

Es moment també per recordar el perllongat dol que portem tots els companys i companyes socialistes , per les pèrdues tingudes a Sant Joan, en els darrers temps. Ara plorem l’Alícia, però fa dos anys varem plorar per l’Andreu García, un dels fundadors del PSC a Sant Joan, i a la comarca. Un company – amic, ple de vitalitat, alegre, animador de quantes entitats i associacions estava, i capaç de distendir complicades reunions amb reflexions i sortides molt imaginatives. I que havia estat regidor, en uns temps, tant o més complicats dels que estem vivint ara mateix.

I també és hora de recordar-ne un altre, recentment desaparegut, en Lluís Vilà. Un altre dels històrics companys – regidors, reconvertit posteriorment en interventor de l’ajuntament. Una persona seriosa, plena de rigor i entusiasme per la feina que se li encarregava.

Com podem veure, el PSC està de dol per Sant Joan , per motius més que sobrats, però la tristesa d’avui, ve incrementada per la joventut de l’Alícia. En nom propi i de tots els socialistes, animem el company David en aquests durs moments, i estarem el seu costat en la llarga etapa que li ha de permetre superar tant irreperable pèrdua.

5 de gener de 2017.