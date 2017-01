Dels 8 proposats, en conec bé a 4, i de referència directa, als altres 4, de manera que la primera gran sorpresa va ser precisament aquesta llista i aquests noms. Perquè ? Doncs, perquè procedents del PSC, proposa a Maite Arqué, ex alcaldessa de Badalona i ex senadora, i a Joan Ignasi Elena ( Natius) ex alcalde Vilanova i la Geltrú i ex diputat al Parlament. Home, d’entrada, aquests dos noms difícilment produiran entusiasme, confiança o ganes de participar en un Pacte on ells hi siguin, per part dels votants socialistes. Els qui coneixem les seves trajectòries i posicionaments en els darrers anys, no considerem siguin representatius de cap ànima socialista. En quan a la tercera persona, Itziar González, era regidora independent en el Grup Socialista a l’ajuntament de Barcelona, i per tant molt poc lligada al partit.