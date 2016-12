I això passa, davant la més absoluta de les indiferències entre els dos països afectats. En aquest cas, Cambodja i Xina. Es deuen dir, “teníem un problema”, doncs ja l’hem solucionat. Girem pàgina i que les coses continuïn com fins ara, sense ficar-nos allà on no ens demanen. Però, és que si ells no s’hi fiquin, sí ens pertoca a la resta del món clamar contra aquesta indignitat. No es pot permetre que una gran potència, com Xina, vulgui estar en el concert de les nacions, tancant els ulls a una realitat, impossible d’acceptar.