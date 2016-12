UN CATALÀ CAP A LA PRESIDÈNCIA DE LA REPÚBLICA FRANCESA.

Manuel Valls Galfetti, de 54 anys, nascut a Barcelona l’any 1962, casat amb una francesa, pare de 4 fills i lògicament ciutadà francès, ha donat el pas de passar de Primer Ministre, a voler ser President de la República. Un fet autènticament històric per a tots nosaltres, però també per la pròpia República Francesa per quan mai s’havia donat aquesta circumstància d’un Primer Ministre, esdevingués candidat a la Presidència, com tampoc que un President, no decidís voler repetir mandat. Tres fets històrics, per una contesa electoral de gran importància pels francesos, però també per a tota la UE.

Sóc un fervent seguidor de Manuel Valls, amb grans interrogants sobre si esdevindrà , un nou líder mundial de la social democràcia com per fer-la sortir del forat en que es troba. El temps i les seves accions ho diran. La seva trajectòria és llarga, malgrat la joventut, i curiosa. Va ser durant 11 anys alcalde la ciutat d’Evry, i encara ara, ostenta el càrrec de Regidor d’aquesta ciutat, cosa curiosa i molt habitual en els grans polítics francesos. Poden mantenir i compaginar els més alts càrrecs de la República, i alhora ser alcaldes o regidors dels seus pobles d’origen o de vida. Això sol ja el fa un personatge peculiar i entranyable pels qui estem en algun ajuntament.

Però bé, tornant a la batalla, cal dir que és un home d’una capacitat de treball brutal. El segueixo tot sovint, per interès polític però també degut al meu costum de sintonitzar cadenes europees per mantenir vius els idiomes que he estudiat i parlat durant anys ( francès, alemany, anglès, italià i rus). L’he pogut veure en grans debats amb altres contrincants, i és un adversari temible. Té una oratòria clara, precisa i molt pedagògica. I lògicament una ambició immensa com per llançar-se a la batalla política amb cos i ànima. Serà bo de veure’l enfrontar-se amb el seu antic Ministra Macron que va sortir abans del Consell de Ministres per iniciar la carrera electoral, de forma immediata.

El seu programa és controvertit perquè molts el situen a la banda més liberal del socialisme, amb una gran duresa sobre les reformes pendents. Es un acèrrim partidari de grans i profundes reformes en tots els nivells de l’administració com ja ho ha demostrat amb la regionalització del país, reduint a menys de la meitat, els territoris regionals. Però li queden dotzenes d’iniciatives que trasbalsaran la vella França si arriba a la presidència. Però, son persones com ell els que fan falta en aquests moments en que ningú s’atreveix a emprendre grans canvis, i tots els deixen pel qui vingui darrere.

Comença, doncs, la gran lluita en el país veí, per la presidència, i per una nova França, dintre d’una nova UE, en la qual forma el principal pilar, juntament amb Alemanya. Serà interessant seguir el camí que ara mateix inicia, a títol personal, però també col·lectiu. I seria xocant veure com una persona , nascuda a Barcelona, esdevé President de la República Francesa. Per la preparació que té, per la capacitat de treball i la innovació del seu discurs, pot trencar esquemes i arribar a la màxima magistratura. Escoltem-lo i seguim-lo que de ben segur en podrem treure profit.