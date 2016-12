LA MANCA DE PLURALISME FA BAIXAR L’AUDIÈNCIA DE TV 3.

Segons les darreres dades d’audiència, TV 3 va de mal a pitjor, amb un progressiu descens d’espectadors que la porten cap a la irrellevància. Actualment té un 10,5% de quota de pantalla, per darrera d’Antena 3, amb un 10,7% i Telecinco amb un 13,5%.

Confesso haver desertat de TV 3 fa més de 3 anys, i des d’aleshores no consumeixo cap producte de cap de les cadenes lligades a la Corporació Catalana de Comunicacions Audiovisuals ( CCCA), ni de ràdio ni de televisió. El motiu, clar i contundent: no vull ser utilitzat com a simple espectador – oient , de les campanyes sobiranistes. Pago impostos per tenir mitjans de comunicació públics, objectius i plurals, no perquè facin adoctrinament.

Però, a la vista de les dades, som uns quants centenars de milers els que hem pres la mateixa decisió, sinó no s’entén una baixada d’audiència tant forta i continuada en el temps. Es una bona notícia perquè suposa una reacció contundent contra la manipulació de la informació. No volem ser adoctrinats ni volem uns mitjans que expliquin i defensin només el que vol una part de la societat, oimés quan aquesta part, és minoritària, segons totes les eleccions fetes en els darrers anys.

I és molt greu, pagar amb diner públic, el que hauria de ser sufragat amb diner privat. En els anys de la Transició, tots somiàvem amb uns mitjans de comunicació plurals, objectius, oberts a tothom, en els quals tothom es veiés reflectit, de manera semblant al que suposa la BBC per a tots els britànics. Quina enveja ens fa, en matèria de qualitat i independència real, del poder establert, l’estatus de la BBC.

Aquí, ha estat impossible copiar el model, tant a nivell estatal com a nivell català. I en aquest tema no hi té cap responsabilitat Madrid. Ho dic perquè pels partits independentistes, tots els mals venen de Madrid, i en matèria comunicacional hauran d’acceptar que mai han volgut tenir mitjans “independents”. Els diferents governs Pujol, sempre varen tenir com a prioritat “controlar “ la premsa pública, i mediatitzar la privada, mitjançant generoses subvencions o clares pressions. La situació ha continuat sota els governs Mas, i ara mateix, es manté sota el govern, Puigdemont – Jonqueras. Res de nou, res de diferent.