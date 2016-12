NOTA INFORMATIVA – RENOVACIÓ DNI .

Ahir, dimarts dia 27 de desembre, vaig trametre petició a la Jefatura Superior de Policia, a la província de Barcelona, demanant que un equip es desplaci a Borredà per poder fer la renovació del DNI.

El dia 8 de febrer de l’any vinent, 2017, caducaran tots els DNI que es varen tramitar a Borredà fa 10 anys. Per aquest motiu, em vaig posar en contacte amb les Oficines de Manresa, les quals em varen remetre a la Central de Barcelona.

Dintre de 10 dies tindré resposta a si podem disposar d’un equip mòbil, o no. En els darrers anys hi ha hagut fortes retallades de personal en totes les Comissaries, i també en els equips mòbils, de manera que , a dia d’avui no puc garantir si podrem comptar amb aquest servei o no.

Tant bon punt rebi resposta, n’informaré puntualment, tant si és positiva com negativa, donant tota la informació necessària per poder renovar el DNI. Farem tot el possible perquè la puguem fer aquí. En cas contrari informarem de les alternatives existents.

Borredà, 28 de desembre de 2016.