PEL MAL CAMÍ, A ESPANYA.

A diferència del que exposava ahir, en aquestes mateixes pàgines, respecte el redreçament del PSC, a nivell intern, i la seva bona exposició, a nivell extern; no puc dir el mateix pel que fa el PSOE. Considero un autèntic despropòsit, la continuïtat de la Gestora, i la no convocatòria immediata de Primàries, i Congrés Federal. Es més, cada dia que passa dona més la impressió d’una Gestora – titella, dels interessos d’uns quants “barons”i una “baronessa o sultana” que vol tenir tots els avantatges, abans no emprengui el camí cap a la Secretaria General.

No anem bé, perquè qui hauria d’impulsar canvis profunds, s’amaga al darrere de la Gestora i de reglaments interpretats a gust de la protagonista, per exigència del guió. D’entrada que tothom parli de “barons”, “sultana”, i altres epítets similars, ja dona una pèssima imatge d’un partit d’esquerres en que tots valem igual, i tots tenim els mateixos drets i deures. Però no sembla d’acceptació general aquest principi tant elemental. De tant en tant, surten globus sonda, posant límits a les Primàries perquè no valgui igual un vot de militant que un d’un dirigent, de manera que alguns voldrien fer Primàries en un sistema de vot ponderat o modificat, per evitar tendències “poc controlables”....

Aquesta mena de caos informatiu i organitzatiu, diu molt de la situació actual del PSOE, en el sentit de desorientació i falta de guió. I quan algú posa en marxa algun dispositiu, ho pot fer de la pitjor manera possible com varem poder veure fa pocs dies en una mena d’acte de llançament de candidata a la Secretaria General, amb un Rodríguez Zapatero, fent de “padrí” de Susana Díaz. A qui se li acut treure Rodríguez Zapatero com figura adequada per “investir” de candidata a Susana Díaz ??? Qui pot creure que aquesta era una bona via per despertar l’interès dels militants ? O dels ciutadans, en general ?

D’aquí uns anys, segurament la història serà més justa amb el llegat de Rodríguez Zapatero, però ara i aquí, poca gent en té un bon record, per uns quants greus errors comesos, sobretot en el tram final de mandat. Agradi o no aquesta situació, sigui justa o no, la realitat és la que és, i no la que voldríem que fos. La majoria d’espanyols no tenen en bon concepte a l’ex president, i per tant, és un greu error treure’l com avalador d’una candidatura a la Secretaria General del PSOE. Ja només falta, que aparegui Felipe González, després dels greus errors comesos, fa poques setmanes.

Es a dir, si algú volia començar amb mal peu la candidatura de Susana Díaz, ho va aconseguir sobradament. Lligar una mala candidata a un ex president de no bon record, comporta una suma d’estupideses que un partit històric com el PSOE no mereix cometre. I és que quan un partit està en crisi, els problemes se li acumulen i qualsevol inepte es considera il·luminat per endegar operacions increïbles. En aquestes estem. I mentrestant, el Grup Parlamentari va per lliure, i decideix com millor li sembla què pacta amb el PP, o amb altres forces polítiques. Es una mena d’ànec sense cap que va corrent sense saber ben bé cap on.

Tenim, doncs, un PSOE absolutament desnortat, amb una Gestora obsessionada en posar pals a les rodes a Pedro Sánchez o a possibles altres candidats, per facilitar l’arribada de Susana Díaz a la Secretaria General. Aquesta és la imatge i la impressió que en traiem de la seva actuació, i per aquesta via els pot caure tot el pes del partit. Vull dir de tota la militància o de bona part. Estem cansats d’aquest mal joc. Volem un PSOE renovat, valent, coherent , amb un lideratge sòlid, en sintonia amb la militància. Si algú creu que, per qüestions pràctiques, el millor és posar-hi la capdavantera de la Federació més important, i així resoldre el conflicte, s’equivoca. No trobo en Susana Díaz, la persona més adequada per liderar el PSOE, ni per idees, ni per gestió ni per sintonia amb militants i territoris. Deixem, doncs, que sigui la militància la que decideixi , sense tripijocs que impedeixin l’aparició d’altres candidats o candidates, en condicions d’igualtat. I fem-ho, ja. Cada dia que passa es fa més urgent. A Espanya, anem per molt mal camí.