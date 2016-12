I si l’enquesta és prou ja interessant, no ho és menys, el que responen la majoria de catalans respecte del futur de l’independentisme. Hi ha una clara i contundent majoria que creuen en un pacte d’Estat, per millorar l’autonomia, en comptes de la independència. Es a dir, molts dels que aposten per la independència, ho han fet o ho fan, per un sentit clar de protesta davant el comportament del govern central del PP, més que no pas per una aspiració d’independència o perquè realment la creguin viable o possible.