Els inventors varen creure que fer dècims a 5 Euros, era el gran invent, en un moment de crisi en que gastar-se 20 euros de cop, costa més. Però, és clar si gastes 5 euros no et poden donar 400.000 euros de premi, sinó 100.000. Una xifra interessant però que no resol gran cosa. Tampoc la varen encertar en el número de participacions de manera que les entitats no poden fer participacions com fan amb la Loteria Nacional. Si a tot plegat, un any no va tocar La Grossa, perquè no s’havia venut, han hagut de restringir la xifra de números per intentar que el primer premi surti i no es quedi a casa.