Aquests dies hem vist les escasses mobilitzacions per l’encausament de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell. Han volgut vendre el conflicte com si en el Parlament no es podés parlar de tot, sense voler entendre que la presidenta és la que decideix si una proposta, una resolució, un acord es pot votar o no. Davant una sentència del Tribunal Constitucional, no hi pot haver cap dubte. No es pot passar a votació i sinó s’hi està d’acord, es presenta recurs, però no a l’inrevés, com s’ha fet. Es desobeeix el TC i després es presenta la queixa.