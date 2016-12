Pel que fa Podemos, és un constant niu de sorpreses, en un partit nou, exemple de participació, presència a les xarxes socials, ...i amb baralles quotidianes en tots els racons on hi son presents, fins el punt de veure com canvien portaveus, d’un dia per altre, o com el Secretari General pot destituir el Secretari d’Organització per decret, cosa mai vista en cap dels vells partits, estil PSC, o altres...en resum, ara podem seguir, en viu i en directe, les batalles campals prèvies al seu Congrés, en que la prioritat no és el programa, el codi ètic, o altres qüestions importants pels ciutadans, sinó quin serà el sistema de votació per evitar guanyin uns o altres...del mateix partit. I no solament es trenquen pel mig, sinó que diferents territoris, han decidit, anar per lliure. Vaja, també això apareix com exemple del que criticaven dels vells partits. La lluita pel poder.