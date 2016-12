L’anomenat procés, es troba, doncs, en una cruïlla en la qual ha de decidir si tira pel dret i trenca l’ordre constitucional o es replanteja el full de ruta, i busca una sortida diferent a la prevista. Era més que previsible arribar al punt on estem, vistes les maneres com alguns porten les coses, sense més justificació que les males maneres del govern del PP. Estem d’acord que el govern del PP ha enverinat les relacions Catalunya – Madrid polític, fins extrems difícils de suportar, però això no justifica trencar les cartes i sortir del marc constitucional. Fora d’ell, no hi ha solució possible. Tinguem-ho clar.