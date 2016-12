Estem on estem, pels grans errors comesos per la gent del PP, en els darrers deu o dotze anys. La cosa no ve d’ara mateix, sinó va començar amb l’ús i abús dels atacs a Catalunya com munició per fer servir en les campanyes electorals. Donava rèdit, per tant, els atacs es repetien fins a la sacietat, i aquí la resposta era similar, de manera que el nacionalisme d’aquí trobava prou arguments contra el nacionalisme d’allà, fins arribar el punt on estem.