Fa un parell de dies vaig exposar en aquestes mateixes pàgines, la necessitat d’elaborar els pressupostos amb el màxim de rigor polític, tècnic i per suposat econòmic , indispensable per redreçar la greu situació d’endeutament. Permeteu-me avui, posar alguns exemples de com gastem en temes difícils de justificar, o que en tot cas, no tenen la prioritat com per figurar en el pressupost de la Generalitat, en comptes d’altres partides que son molt baixes, o inexistents.