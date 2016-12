També les administracions, algunes ,volen entrar per aquesta via, i obviar les fronteres digitals existents en el país, exigint tràmits per via digital quan per a molts son impossibles. Tinc clar que hem de mantenir els actuals serveis en paper, tants anys, com faci falta mentre no tinguem la totalitat de la ciutadania preparada per fer-hi front. Som nosaltres els que estem al servei dels ciutadans i no a l’inrevés, cosa que semblen haver oblidat les grans empreses i corporacions.