BON RESULTAT DE LA FUMIGACIÓ.

Aquests dies he volgut comprovar el resultat de la fumigació contra l’eruga processionària que la Generalitat va dur a terme a finals de setembre, en unes quantes comarques de Catalunya, entre les quals el Berguedà i el Lluçanès. Bé, hem de parlar d’una petita part d’aquestes comarques, però, el resultat ha estat contundent. Només cal anar a veure els boscos més afectats i comprovar la situació actual. Canvi radical , a nivell general.

Toca, doncs, pensar en l’any vinent que ja està aquí. Convé actuar en els boscos propers a les zones tractades aquest any, per rematar la feina. El cicle de la processionària és molt curiós perquè no totes les erugues que s’enterren per passar a l’estat de crisàlide, surten de cop, sinó que una part poden quedar-se per l’any següent, de manera que un any pot semblar bo, i en canvi el següent, dolent.

En aquest àmbit, tenir l’alcaldessa d’Alpens, Montserrat Barniol, en una Direcció General és útil per quan pots parlar amb algú que no solament coneix el tema, sinó també el pateix, i el diner mobilitzat aquest any ha estat molt més elevat que el d’anys anteriors. Teníem zones del país on feia 8 anys no s’hi havia actuat. Aquests llargs parèntesis permeten la multiplicació de la processionària, si a més a més, el temps acompanya.

Per això és important planificar a mig i llarg termini, de manera que no deixem espais de temps sense actuar. Millor una mica cada any per evitar haver de fer molt, en un any concret. El dany de la processionària no és únicament sobre els pins afectats, sinó sobre el conjunt de boscos que es converteixen en llocs impossibles de visitar i passejar, i en territoris mal sans pel bestiar que en surt molt perjudicat.

Toca, doncs, pensar ja en la campanya d’aquest 2017, planificant la situació en que es troben les zones fumigades i les que no ho han estat. D’aquest estudi n’ha de sortir la propera campanya de fumigació, confiant en els mateixos resultats que ha donat la darrera.