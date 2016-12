Així, doncs, els que rebeu els meus escrits / articles, via correu, o els que els llegiu en el meu blog, sapigueu que cada setmana acostumo escriure 4 articles que van destinats a les següents publicacions: Regió 7 ( diari de la Catalunya Central, en el qual apareix tots els dissabtes de l’any). Nació Digital Solsona ( hi publico un o dos articles setmanals). La Rella del Lluçanès ( hi publico a la majoria d’edicions quinzenals). El Setmanari del Berguedà( publicació lligada a Regió 7, limitada a la comarca del Berguedà, en la qual hi publico, un al mes). I finalment a la Blogesfera socialista, en la qual hi publico un o dos a la setmana. Esporàdicament he publicat algun altre article en altres mitjans territorials, en funció d’alguns temes concrets, com la revista Celsona, El nou 9 d’Osona, etc. Per últim, alguns van directament adreçats a gent de Borredà, per a la seva informació i consulta.