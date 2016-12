SANA ENVEJA D’EUSKADI.

S’acaba d’anunciar el pacte de govern entre el PNB i el Partit Socialista d’Euskadi ( PSE), mitjançant el qual els socialistes ocuparan 3 carteres del proper govern, i el PNB 5 o 6, en funció de si el lendakari decideix ampliar o mantenir l’actual nombre de Conselleries.

D’entrada, no deixa de ser ben poc habitual que una de les més importants autonomies, només tingui 8 conselleries, quan la majoria passen de 10. Això sol ja demostra la austeritat i bones formes d’un govern seriós i responsable.

El pacte de govern no és fruit d’un cop de cap, o d’una improvisació formal, sinó fruit d’un llarg diàleg entre els dos partits, per arribar a un document extens, detallat i rigorós per garantir l’estabilitat durant els 4 anys de mandat. Una altra novetat, en un país acostumat a la improvisació, i a crear fulls de ruta, cada dos per tres.

També fa enveja l’ambició del pacte que no només tracta els temes més rellevants i urgents de resoldre de la societat basca, sinó que vol emprendre reptes més profunds, com la petició de modificació de la Constitució espanyola per donar un pas més en el propi autogovern. Es a dir, no en tenen prou en ser el territori de més àmplia autonomia, amb un sistema de finançament autènticament blindat, sinó que volen seguir avançant, i per això res millor que fer-ho per la via constitucional.

Com podem veure, res s’assembla a la via catalana. Més ben dit, el Lendakari Urkullu, ha deixat molt clar que no volen tenir res a veure amb la deriva independentista d’alguns partits catalans. Ells van per la seva via, i a fe que els hi ha anat molt bé, en el passat, i tot augura que els anirà encara millor de cara el futur.

Al País Basc, el PNB pacta amb els socialistes, i a nivell espanyola es deixa estimar pel PP que necessita com aigua de maig, els seus vots de cara a poder aprovar els pressupostos de l’any vinent. No cal dir que estaran oberts al diàleg i a la negociació, a canvi d’importants compensacions en inversions a Euskadi. Més que peix en el cove , és aconseguir un estatus permanent de diàleg constructiu.

Perquè no aquí, a Catalunya ? Es cert que la distància és immensa, per raons històriques, però els errors comesos pels partits catalans han estat infinits. Si haguessin comprès la importància d’arribar a un pacte de govern amb el PSOE de Pedro Sánchez, l’endemà de les primeres eleccions generals, ara estaríem en unes condicions radicalment diferents. Desentendre’s del govern central és un greu error, com ho és no anar al Consell de presidents, i altres decisions desencertades.