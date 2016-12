Ja és prou trist que un gran partit estigui governat per un grup de dirigents que s’haurien d’haver limitat a conduir el nostre destí durant unes poques setmanes, i no fer-ho per temps indefinit. Però és que si les seves resolucions fossin adequades, encara ho podríem mig entendre, però és que donen la sensació d’estar fent la feina bruta que altres no s’atrevirien a fer.