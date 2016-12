OBRIR O NO OBRIR.

Pel que podem veure, a falta de decisions fermes i contundents, es van proposant accions que donin la sensació de moviment continu sobiranista, per la via de provocar reacció del govern central que fomentin el grau d’indignació i allunyament, entre la societat catalana i la espanyola. Res millor per provocar, que tocar els sentiments i les emocions de l’espanyolisme més ranci.

Així, va passar en el cas de Badalona amb els fets del 12 d’octubre, portant als tribunals un fet tant banal com que un ajuntament obri, en dia festiu. No ho varen fer amb altres ajuntaments més petits perquè la repercussió no era la mateixa, a nivell comunicacional. Heus aquí una primera vara de mesurara. A fets iguals, decisions desiguals.

Ara, les entitats sobiranistes proposen una altra “provocació” o “desobediència”. Obrir els ajuntaments el dia 6 de desembre, celebració de la Constitució. Sóc constitucionalista fins el moll de l’òs, perquè considero la Carta Magna, com la garantia de les llibertats individuals i col·lectives, i haver aconseguit uns graus d’autonomia, benestar i democràcia com mai havia tingut el nostre país.

Tots els qui ostentem càrrecs institucionals hem promès o jurat lleialtat als seus preceptes, i el mateix han fet tots els funcionaris de totes les administracions. Doncs, bé, el debat que s’està fent, respecte obrir o no obrir els ajuntaments el dia 6 de desembre, podria produït efectes col·laterals importants en tots els funcionaris, de manera que la divisió entre les entitats sobiranistes és més que evident, perquè una cosa és la feina dels polítics, i una altra, la dels funcionaris. Veurem què proposen finalment.

Però, dit això, i reiterat el meu posicionament constitucionalista, he de confessa que he obert moltes vegades l’ajuntament, aquest dia, o per la Puríssima, o per Nadal, Cap d’Any, 12 d’octubre i fins i tot en moltes Diades Nacionals de Catalunya, la qual cosa per alguns sobiranistes pot semblar un pecat mortal.

I com jo, segur que no menys de tres o quatre –cents alcaldes i alcaldesses de Catalunya, han fet el mateix. No deixo de sorprendre’m quan escolto aquests debats, en boca d’entitats i associacions sobiranistes, perquè desconeixen la realitat del dia a dia municipal. Que senyorets alcaldes i senyoretes alcaldesses de grans ciutats, estiguin discutint si obrir o no obrir el dia 6 de desembre, mostra la immensa distància entre la realitat del món urbà, respecte del rural.

A la butxaca sempre porto mitja dotzena de claus que em permeten entrar en els principals edificis municipals, i si el dia 6 de desembre, 12 d’octubre o 11 de setembre, dono la volta habitual pel poble ei em trobo un veí o veïna que demana informació o documentació per resoldre un tema determinat, anirem a l’ajuntament a resoldre el tema.

I si un estiuejant o un foraster ve a demanar informació per poder comprar una casa, una parcel·la o fer obres, no tindrem cap inconvenient a obrir l’ajuntament per aprofitar l’ocasió de poder acollir una família que donarà feina als paletes, comprar`+a n els comerços del poble i ampliarà la població habitual o transitòria.