NO SIMPLIFIQUEM.

Arran la mort de la Rosa de Reus, una iaia de 81 anys, per l’incendi del matalàs, produït per una espelma, a falta de llum, s’ha desfermat un allau d’acusacions, suposicions, propostes i recomanacions, molt pròpies del nostre país quan passa una desgràcia com aquesta. Ara, s’ha de fer tot el possible perquè no torni a passar, i per això convé no simplificar la gran complexitat que tenen els serveis Socials ,en tots els municipis.

En un petit municipi, és molt més fàcil tenir supervisades i sota control, sinó totes, la majoria de necessitats de les persones vulnerables. En un poble gran o una ciutat, la cosa és molt més complicada.

Fem atenció a llençar acusacions a tort i a dret, perquè les situacions de moltes persones son tant diverses i tant immenses com el nombre de les que pateixen dificultats. Ho he dit en anteriors ocasions, la tasca de les treballadores socials, és de les més complicades, estressants i dificultoses de quantes tenen relació amb la societat.

Es ben cert que el principal servei que ha de tenir una persona en dificultats, ha de ser una vivenda, però aquí no acaba res, perquè ha de tenir serveis essencials com aigua, llum, gas..., però també menjar, i determinats tractaments, si està malalta. Conèixer de primera mà aquestes necessitats és feina de les treballadores socials, però tot seguit, s’hi ha d’implicar un gran nombre d’organismes i institucions que no sempre van ben coordinades.

I la línia entre el possible i l’efectiu és molt prima. Com ho és la línia personal i la pública. Hi ha persones necessitades que ni demanen ajuda, ni volen ser ajudades. Què fer en aquests casos ? N’hi ha que disposen de recursos, però s’han acostumat a estalviar i no volen desprendre’s de diner, per serveis bàsics, de manera que no se les pot obligar, si no han estat incapacitades. N’hi ha que la família vol portar el control, i no vol intromissions de gent de fora...la llista seria molt llarga i molt complicada de detallar i explicar.

Es a dir, la complexitat de la realitat social del país, obliga a actuar amb grans dificultats i enormes incerteses davant cada cas concret. D’aquí el delicat treball de les persones dedicades al món dels serveis socials, sotmeses en molt casos a sospites , acusacions, intromissions, amenaces judicials i fins i tot físiques. En aquest camp la vocació passa molt per damunt de qualsevol compensació laboral o econòmica.

Continuem en plena crisis, i portem anys de dificultats com per haver vist incrementar-se exponencialment el nombre de persones ateses. En aquest camp, les retallades han estat molt fortes, excepte per part dels ajuntaments. Tinguem-ho clar. L’administració que suporta bàsicament els serveis socials son els ajuntaments, i no tenen prou recursos econòmics ni humans per fer-hi front.

Per tant, toca recuperar el temps i els esforços perduts per evitar la repetició de fets com el de Reus, i com tants i tants altres que no surten a les pàgines dels diaris, però son de conseqüències similars. Falten recursos econòmics, i cal millorar la coordinació entre institucions, i entre organismes i entitats.