EL CONVENT DE ST FRANCESC.

Quan una ciutat ha d’exercir de capital, ha de poder tenir els principals serveis en llocs adequats, en matèria d’espai, idoneïtat, situació, proximitat, aparcament, etc.

Des dels inicis de la democràcia recuperada, els principals organismes i institucions comarcals, s’han mogut amb una gran precarietat d’espais i mitjans, de manera que encara avui dia, es troben en llocs dispersos i clarament inadequats. M’explico.

La seu del Consell Comarcal ha esdevingut clarament insuficient com ho demostra l’amuntegament de despatxos, taules i cadires...ni tant sols té una sala de juntes, ni una sala de plens com per encabir-hi els 31 alcaldes de la comarca, en condicions de treball i comoditat. S’ha tret el servei de joventut per descongestionar el local, però no hi ha ni un sol metre quadrat disponible.

L’Agència de Desenvolupament del Berguedà. Una mena de braç executor de les polítiques comarcals, a nivell institucional, empresarial i social, es troba trossejada entre la Plaça St. Joan, el local de Lluís Millet, i les antigues oficines de la Cimentera de Cercs. Tampoc allà hi ha una sala conjunta, polifuncional, ni espais adaptables per les múltiples funcions que fa i ha de fer.

Serveis de la Generalitat : L’Oficina del DARP ( Departament d’Agricultura) se’n va al local sense ocupar del polígon d’Olvan, per estalviar lloguer, però sobretot per complir amb la normativa d’accessibilitat (ara està en un primer pis, sense ascensor).

Les dependències de Medi Ambient i Rurals, estan al final del barri de la Font del Ros, pagant lloguer, com ho estan els del SOC ( servei ocupació de Catalunya), i altres serveis que per raons d’espai, no detallo.

Tots sabem quan important és poder treballar en espais adequats, amplis, funcionals pels qui hi treballen i pels qui han d’anar a fer gestions. Què millor que trobar en un sol lloc, ben situat, tots els serveis destinats als ciutadans de Berga i comarca ?

Es el que crec podria complir el Convent de Sant Francesc. Un edifici gran, històric, ben situat i ben comunicat, en el qual hi hauria espai per a tots els serveis abans enumerats. Amb uns estalvis importants en matèria de lloguer per part de Generalitat, Consell Comarcal i Agència, i amb possibilitats de compartir espais comuns com per estalviar entre tots. Sales amb diferents capacitats per reunions petites, mitjanes o grans, noves tecnologies disponibles per a tots els serveis, calefacció, llum, neteja...

I un darrer aspecte, essencial. Adequar un edifici com aquest tindrà un gran cost, només justificat, si se li treu tot el suc. Si totes les parts implicades s’ajunten, el cost és raonable i clarament amortitzable en ben poc de temps. Em permeto entrar en el debat, com espectador i “patidor” de moltes de les deficiències que he trobat i trobo en serveis d’abast comarcal.