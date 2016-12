1.- Condicionament del Carrer de la Font, el més antic del poble i per on puja una de les dues canonades generals de subministrament d’aigua que ha superat els 50 anys de servei i necessita ser totalment renovat, a l’igual que la xarxa de clavegueram, i el canvi del paviment de pedra del país, per un altre que compleixi la normativa vigent de mobilitat. El pressupost és de 206.000,00 Eur, i es finançarà amb una subvenció de Diba per 192.000,00. La resta a càrrec de l’ajuntament.