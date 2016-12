5.- Dintre d’un mes es procedirà a col·locar una nova cartellera, bessona de la que hi ha en el porxo, per tal d’encabir-hi el cartell de donació d’aliments del Ministeri ( i treure’l de la finestra),i poder-hi posar altres cartells que abans es posaven a la cartellera on hi ha el desfibril·lador. Les dues cartelleres seran recobertes per marcs de ferro forjat, donació del ferrer jubilat, Josep Roma.