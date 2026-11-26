Thursday, November 26, 2026
QUAN L'EGO DESTRUEIX EL PERSONATGE - art. Blogesfera
QUAN L’EGO DESTRUEIX EL PERSONATGE. Ho he escrit en diversos articles en els darrers anys. Ho repeteixo ara, a la vista del comportament , les declaracions i posicionaments de l’ex president Felipe González. Ja li trec el títol de company, perquè ha deixat de ser-ho, des de fa una quinzena d’anys. Ell és el prototip d’un líder que no ha sabut entomar el pas a la reserva. No ha sabut encaixar la jubilació, canviar de ritme de vida i d’objectius, com per esdevenir útil al país i al partit, i alhora gaudir d’una nova etapa de la vida personal. Reconec que no ha de ser fàcil passar dels focus i ostentació, inherents al càrrec de president del govern, però la intel·ligència que se li suposa, hauria d’haver permès una transició cap uns nous projectes que li permetessin sentir-se útil com persona i com personatge. Però, ai las, això que voldríem per a tots els qui han tingut càrrecs de primer nivell, son pocs els que saben resoldre-ho. Son molts, molts, els que la jubilació espatlla la vida activa que han tingut. Qui ens havia de dir que Felipe González seria un d’ells ? Doncs, pels qui el coneixen bé no els estranya perquè el pas dels anys, el va anar tornant més i més, egòlatra, fins el punt de considerar-se infal·lible o posseït d’uns coneixements i prediccions que el feien prepotent. D’aquí a impartir doctrina, consells , avisos i ordres, hi havia un pas. Es el que dona i ha donat en els darrers anys, amb acostaments cap a posicions impossibles d’acceptar pels qui som i ens mantenim dintre de la ideologia socialista. El seu pragmatisme extrem en alguns casos i circumstàncies, l’ha anat portant fins objectius inacceptables. I lluny de reflexionar i modificar idees i declaracions, s’hi referma i considera que tots els traïdors i reaccionaris son els altres. Ell és manté fidel i pur a les essències sense donar-se compte de que el partit, el país i la seva gent ha evolucionat cap a nous objectius i projectes. Es trist i desolador veure com l’ego destrueix el personatge que vam conèixer i amb el qual vam compartir uns anys realment històrics a tots els nivells. Ningú podrà esborrar tot el que es va fer en uns anys crucials per a la nostra història, però com tot en la vida, van donar pas a altres moments i altres realitats. O s’accepten o quedes al marge. Ell ha optat per quedar al marge. N’he conegut altres amb similars comportaments i circumstàncies. Precisament , amb tota la distància de càrrecs, vaig tenir claríssim que havia de passar a un segon nivell, en plenitud de vida i treball. No voler perpetuar-se perquè no solament suposa impedir el relleu sinó obstaculitzar canvis i innovacions en les maneres de fer i actuar. Si no es té clara aquesta voluntat, es pot acabar molt malament, a nivell personal i col·lectiu. I lògicament el focus mediàtic, busca aquesta decadència i aquesta batalla per un relat que no té res de positiu. Es la ràbia per haver perdut rellevància i veure com altres van per camins no indicats ni consultats. Es trist, però servirà perquè la societat comprovi la necessitat de renovar persones i càrrecs, arribats a un determinat punt. Quants jutges i magistrats, no haurien de prendre nota, i passar a un segon o tercer nivell, avançant, si cal la jubilació ? El país hi sortiria guanyant !!!