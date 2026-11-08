Sunday, November 08, 2026
LES OPINIONS SON LLIURES, LES DADES SON SAGRADES - art. Blogesfera
LES OPINIONS SON LLIURES, LES DADES SON SAGRADES. Fa menys d’un mes que vaig escriure un article amb el títol de “NI AMAGAR SIGLES NI CANDIDATS”, motivat per un article de Xavier Gual, publicat a Regió 7. En el seu article feia una exposició totalment errònia del naixement i trajectòria de Progrés del Berguedà. En el meu detallava exactament com va néixer i quins en van ser els seus protagonistes. També repetia, una vegada més, que quan algú escriu, ha de tenir com a prioritat, conèixer bé el tema del qual parla i garantir la fiabilitat de les dades que dona. Sempre he tingut clar que les “opinions son lliures i discutibles, però les dades son sagrades”. I avui, n’escric un altre per a contradir o si voleu, detallar la realitat d’unes altres dades que el mateix, Xavier Gual va obviar, en el seu article, “El virus de l’Oriol” publicat a Regió 7, el passat 31 d’octubre. En aquell article, escriu “David Font, exconvergent, exPDeCAT i ara amb un grup propi, vol seguir a Gironella durant quatre anys més. Si torna a ser escollit (ho serà) i acaba el mandat en serà vint-i-un anys. Una marca inèdita, superats els setze de Jaume Farguell a Berga, i només per darrere dels trenta-dos de Joan Tor, a Gisclareny, fins al 2023 quan li va passar la vara a la seva filla”. Fins aquí la sorprenent afirmació. Perquè dic sorprenent? Doncs perquè esborra l’existència del més veterà de la comarca i de Catalunya: Salvador Juncà, amb 47 anys ininterromputs al capdavant del Consistori de Castellar de N’Hug. Un llarguíssim període com a primer tinent d’alcalde, i després, fins ara, com Alcalde. També oblida el propi alcalde de Castellar de N’Hug en Josep Orriols(e.p.d). Tampoc fa referència a un altre dels més veterans: Lluís Cadena, de Vallcebre. O Ignasi Costa de Guardiola de Berguedà. Tampoc esmenta Lluís Torrentó de Viver i Serrateix ni Josep Costa de Sta. Maria de Merlès. Ni de mi mateix, Joan Roma, 12 anys regidor i 28 anys alcalde de Borredà. O Joan Casanova, de La Pobla de Lillet (e.p.d). Ni Pere Masana (e.p.d) de Castell de l’Areny amb 24 anys a l’alcaldia. Ni Josep Vilar, de Montclar, amb 36 anys d’alcalde... He fet un breu repàs i no el tanco per evitar deixar-me’n algun més. El que queda clar és que no es poden fer afirmacions categòriques, sense un mínim de coneixement ni dedicar uns minuts o unes hores a donar informació verídica. Fa molts anys, molts, que escric quatre o cinc articles per setmana, i puc assegurar que si no tinc clares les xifres, les dades, els detalls, no els dono, o els deixo per a quan els pugui obtenir. N’hi ha que ara, es poden trobar fàcilment, fent ús dels mitjans tècnics disponibles, altres els demano via documentació del Parlament, fent ús de ser ex parlamentari, i altres demanant-les a qui correspongui. Tot, menys, modificar la realitat o només donar-ne una part. Es per aquest motiu que he escrit aquest article. Els que no figuraven en un , ara ho fan en el meu. I puc dir que els he conegut a tots, i tots han fet un meritori treball de gestió i dedicació als seus municipis. Es just figurin en els articles on es parli d’ells i de la comarca.