Saturday, November 21, 2026
EL RETORN DELS MÉS COVARDS - escrit a meitats de 2024, per a la Blogesfera
EL RETORN DELS MÉS COVARDS. Deixem-nos de subterfugis i moments èpics i diguem les coses pel seu nom. Des de temps immemorials , el capità que abandona el vaixell abans d’hora, és indigne del càrrec i no mereix cap altre qualificatiu que el de covard. Com covards foren els qui l’acompanyaren en la vergonyosa fugida de tot el Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya, l’octubre de 2017. Queda per a la història el relat de tot el procés independentista, ple d’enganys, falsedats i greus errors, impropis de persones amb un mínim de formació i preparació per ostentar els càrrecs que se’ls havia atorgat. Tots ells van protagonitzar un dels episodis més negres i vergonyants de la llarga història de Catalunya. I, ara, ningú vulgui atorgar a aquells fugitius el caràcter de resistents, i encara menys el d’exiliats, perquè simplement foren pròfugs de la Justícia, sense un mínim d’honor per retre comptes de les il•legalitats comeses. Almenys els qui varen fugir, i al final van retornar per ser jutjats i condemnats varen tenir aquella dignitat que els altres no van tenir. De fet, no ho sabrem mai, però alguns juristes, a més d’advocats defensors i algun magistrat, en privat, consideren que cap d’ells hagués anat a presó si ningú s’hagués escapat. Personalment considero que aquesta hagués estat la millor solució: ningú a presó, però tots inhabilitats, de per vida, per a ostentar cap altre càrrec institucional. Es així com la Justícia hauria actuat adequadament envers persones que havien imaginat poder fer el que els venia en gana, sense tenir en compte el mal infligit a milions de catalans que van patir greument, per les convulsions socials, professionals i polítiques. Ara tornen els més covards, després d’anys de viure en condicions de luxe, fent veure que patien persecució per causes injustes. Son els culpables, juntament amb tots els qui ostentaven càrrecs de responsabilitat, de la deriva antidemocràtica d’un Govern i uns Grups Parlamentaris que havien jurat fidelitat a la Constitució i a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. I ho varen fer contra un estat de dret, i contra el Reglament del Parlament que havíem aprovat per unanimitat, després de llargues sessions de redacció, debat i votació. El procés, és ja un més dels episodis del passat, però que ningú el vulgui justificar i encara menys minimitzar perquè els resultats deixats, encara son ben visibles i palpables. En quan als seus principals protagonistes, passaran a la història com el que van ser: il•luminats i eixelebrats, sense escrúpols , que volien servir-se del país i els seus habitants per a finalitats personals , vestides de fugides endavant cap a objectius impossibles. Que tornin, significa que tot ha acabat, però ningú vulgui titllar-los de cap altra cosa que no sigui la d’eixelebrats que van abandonar el país i la seva gent, després de produir-los danys de la màxima gravetat. Ningú esperi surtin a cap balcó que no sigui el de casa seva.