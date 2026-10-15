Thursday, October 15, 2026
QUAN ELS CANDIDATS TENEN EL PARTIT EN CONTRA - art. L'Endavant
QUAN ELS CANDIDATS TENEN EL PARTIT EN CONTRA. Es molt difícil guanyar unes eleccions quan et presentes per un partit que va en direcció contrària a la teva. En pobles petits o molt petits, el partit pot ser secundari. Compta més la persona que no pas la marca, però això no passa en el cas de pobles grans i encara menys en ciutats. Ara tindrem les eleccions generals i els que temien barrejar-les amb les municipals poden estar tranquils. Es més, hi haurà prou de temps entre unes i altres com per assimilar els resultats d’unes i fer que sigui un reforç o una penalització per les altres. De totes maneres en portem ja moltes al damunt i s’ha comprovat que els automatismes no funcionen o son menors del que es pensava. Dic això, a la vista d’un munt d’articles, notes de premsa, mocions en plens municipals, visites a obres o barris, per part dels alcaldes i/o dels qui ho volen ser, si els resultats de maig els hi van bé. Em miro aquestes accions i actuacions amb la fredor i llunyania que dona haver estat candidat en deu ocasions i haver-ne guanyat set, per majoria absoluta. Mai vaig voler vendre propostes que no estès segur de poder-les complir. Tampoc em vaig dedicar a criticar els adversaris o l’herència rebuda perquè va amb el càrrec assumir la situació tal com està, i tirar endavant sense mil excuses. La gent no vol excuses, vol saber la veritat del moment i sobretot tenir clar què i com es volen fer les coses. Res més ni res menys. I sobretot veure que qui vol situar-se al davant, està format i convençut de la feina a fer. Es per aquesta situació d’observador tranquil i foguejat que miro com es mouen els candidats de Junts, a les capitals de comarca del nostre entorn: Berga, Manresa, Solsona, La Seu, Igualada, Ripoll o Vic. Sincerament els auguro moltes dificultats per aconseguir bons resultats. Massa presses, massa gesticulacions i promeses, en un ambient poc propici per a les seves sigles. En aquest cas, considero que les imatges procedents del Congrés de Diputats i el Parlament de Catalunya, els van clarament a la contra. I és que repeteixo, la influència del partit, en els resultats en pobles petits i molt petits, és poc rellevant, però sí ho és en els més grans, i especialment en les capitals de comarca que exerceixen un paper més destacat, entre candidatura i partit. Considero que en totes aquestes capitals, els candidats de Junts tindran moltes dificultats per “amagar” el partit i evitar els faci mal. Si a tot plegat s’hi afegeix una excessiva gesticulació i un afany per tirar per terra tot el que han fet els altres, es situen més a prop de les CUP que no pas d’un partit centrat i central com havia estat Convergència. Aquesta llunyania que hem vist especialment en el Congrés i el Parlament, aportarà mals resultats als qui portin el nom de Junts i no hagin fet esforços per allunyar-se’n. Ho veurem primer, amb els resultats de les generals, preludi del que es pot repetir a les municipals. Temps al temps.