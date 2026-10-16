Friday, October 16, 2026
L'OBJECTIU DE SÁNCHEZ ÉS GUANYAR - art. Regió 7
L’OBJECTIU DE SÁNCHEZ ÉS GUANYAR. Veig en algunes tertúlies televisives , en altres de ràdio, i en articles d’opinió, com alguns comentaristes es deixen emportar per alguns resultats d’enquestes, fetes en moments molt determinats que contrasten amb les del CIS, i amb altres fetes més pausadament, amb menys intervencions “a la cuina” com per repartir escons, en funció de qui finança el mitjà de comunicació concret. Estic elaborant un proper article amb dades concretes de les enormes xifres que reparteixen les institucions governades pel PP, a mitjans de comunicació, per tal de marcar línia editorial i fidelitat absoluta a les seves tesis. Tenim una llarga llista de mitjans que no tenen llibertat ni credibilitat professional perquè han convertit la seva feina en simple i pura propaganda. I no parlo només dels privats, és que hi ha un bon nombre de “públics” que s’han plegat a les exigències dels seus governs fins extrems autènticament penosos. Si deixem de banda aquests mitjans i aquestes enquestes, queda clar que l’objectiu de Sánchez no és simplement “aguantar o resistir” sinó guanyar. Els qui el coneixen personalment de fa temps, destaquen d’ell , la resistència i alhora el creixement davant les adversitats. Es evident que té al davant un enorme repte, després d’haver patit nombrosos atacs a la seva persona i a tot el seu entorn. No trobarem cap altre cas tant flagrant d’ús i abús de totes les tàctiques i tècniques, per a fer caure a una persona. I no ho han aconseguit. Al contrari, el van colpejar durament, en el moment d’encausar la seva dona, després de fer-ho amb el germà, però de rebot el van fer molt més dur i decidit per encarar aquest repte amb tota la força que acumula. I puc assegurar que en té molta, si algú ha seguit la seva trajectòria. En pocs dies veurem accions i reaccions que trencaran dinàmiques habituals en eleccions normals. I és que aquestes eleccions son molt més que unes eleccions. Es tracta de demostrar fins a quin punt el valor del vot, pot canviar tendències, enquestes, més o menys manipulades, i propostes de futur. De la seva banda té una llarga llista de decisions valentes, clarament favorables a la gent més desvalguda. S’ha atrevit a plantar cara a les polítiques de Donald Trump, a les de Netanyahu i per descomptat ha estat al costat d’Ucraïna, per resistir davant Rússia. A fora, s’ha convertit en un referent, a nivell mundial. I a dintre, el repàs de la feina feta, mostra de què va el progressisme més atrevit, front a una dreta i extrema dreta que va exposant el que voldria fer si arriba a governar. Molt del que poden fer, ho veiem en ajuntaments i CCAA que governen de manera conjunta, però en aquests primers dies de precampanya ja deixen caure propostes que suposarien retrocessos importants en molts dels drets aconseguits. I amb ells queda clar que qui no pugui seguir s’haurà de quedar pel camí. Per sort, encara tenim alguns mitjans honestos i creïbles de manera que la comparació entre les polítiques d’uns, i les dels altres, son clares. Amb Sánchez s’avança amb Feijóo i Abascal es retrocedeix. Toca decidir i triar.