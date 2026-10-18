EL BOICOT DEL PP, A LA VIVIENDA. Resulta paradójico que el PP critique o quiera, ahora, resolver la crisis de la vivienda, cuando durante años ha hecho todo lo posible para que no tuvieran éxito las iniciativas, propuestas y leyes promovidas por el gobierno central. Vuelvo a recordar la distribución de competencias, en ayuntamientos y CCAA, de forma que si estas dos administraciones deciden no actuar, cualquier ley estatal estará condenada al fracaso. O al menos a no dar los resultados previstos. Me permito exponer ni que sea brevemente, la otra cara de la moneda: Cataluña. Aquí no solo se aprovechan todas las ayudas estatales y de la UE, sino se añaden otras de grandes dimensiones como para corregir la falta de inversión en los últimos veinte años. En su toma de posesión del cargo de presidente, Salvador Illa, prometió 50.000 nuevas viviendas de aquí a 2030, con una primera dotación de 4.400 millones, pero el compromiso no se ha quedado aquí sino que ha impulsado la activación de todos los ayuntamientos catalanes, para resolver en pocos años esta carencia. Y aquí radica el éxito de la “operación vivienda”. Desde el pueblo más pequeño, Sant Jaume de Frontanyà (23 habitantes) hasta la capital, Barcelona, cerca de 850 ayuntamientos (Cataluña tiene 947) están tramitando, gestionando, cediendo solares o construyéndolos, ellos mismos. La Generalitat ha pedido ceder solares para construir pisos destinados a alquiler asequible, pero es que cada ayuntamiento está haciendo sus deberes. Me explico. Muchos ayuntamientos, tenían el piso del secretario, el del médico, los de los maestros, un antiguo cuartel de la Guardia Civil, viviendas para técnicos forestales, veterinarios, etc… que con los años habían cerrado y se estaban degradando sin que nadie se preocupase por su futuro. Pues bien, en todos los pueblos se ha activado la rehabilitación de estas viviendas, para ofrecerlas en alquiler asequible. Pero no solo eso, se ha activado la compra de casas viejas y abandonadas, para comprarlas con ayudas públicas, rehabilitarlas y ponerlas en el mercado del alquiler asequible. ¿De dónde obtienen la financiación? Tanto de fondos propios, como de las Diputaciones, especialmente de la de Barcelona, la más potente y activa, como de la Generalitat. En algunos casos, la subvención cubre la totalidad de la compra del inmueble y al año siguiente se pueden obtener nuevas ayudas para la rehabilitación. También hay disponibles “créditos de caja” a diez años, a interés 0 (cero). También la Generalitat concede ayudas para la compra y rehabilitación, a ayuntamientos, pero también a particulares, sea con la Ley de Barrios, sea con otras normas similares. Y ahora mismo, se ha activado el Plan de Ayudas a pequeños municipios, con 400 millones, lo cual permitirá a pequeños pueblos obtener ayudas de medio millón, los de menos de 500 habitantes, hasta los dos millones los que superen los 2.000. Alguien dirá que 650 ayuntamientos, pequeños y medianos, por muy activos en creación de vivienda que sean, no resolverán el déficit general. En efecto, no lo conseguirán pero han activado no solo la administración local, sino también a miles de propietarios que se han puesto las pilas. Hay decenas de miles de familias que tienen viviendas cerradas y abandonas a la espera de mejores tiempos o de resolver problemas internos. Ahora, los pueden resolver vendiendo el inmueble a su ayuntamiento o a la Generalitat. A todo ello hay que sumar otras iniciativas interesantes y pragmáticas. Tenemos en Cataluña cerca de 32.000 locales comerciales vacíos. Esto pasa en toda España, fruto del cambio en la vida de las personas y las ciudades. ¿Por qué no reconvertir estos locales, en viviendas? ¿Por qué no llenar de vida barrios, con vida en las plantas bajas de muchos edificios? O ¿por qué no activar mecanismos, en grandes ciudades, para facilitar que despachos profesionales bajen de plantas principales o primeras, y liberen sus despachos para convertirse en viviendas? Y ¿por qué hay que construir, como siempre se ha hecho, y no aprovechar las nuevas tecnologías para “fabricar” pisos? Pues sí, también hay una explosión de proyectos de edificios prefabricados que permiten en pocos meses, disponer de viviendas, en vez de esperar años. En resumen, las acciones y actuaciones del PP, han sido de claro boicot a la promoción de vivienda pública. Y, ahora con las elecciones convocadas y todo el movimiento creado en torno a la vivienda, quiere salir explicando milongas que nadie se cree, simplemente porque todos tenemos ojos y oídos. Con la vivienda, sí se puede, si se quiere. En Cataluña, luchamos contra reloj pero cada día se ven resultados, visibles y palpables. Pues bien, es lo que no se ha hecho en ayuntamientos ni en CCAA gobernadas por el PP. Que todo el mundo tome nota antes de ir a votar.