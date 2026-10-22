Thursday, October 22, 2026
COMÍN VOL VENIR CAMINANT - art. Blogesfera
COMÍN, VOL VENIR CAMINANT. El procés, va ser protagonitzat per un munt de persones i personatges de la més gran varietat, molts dels quals no havien tingut cap rellevància en la vida privada ni civil. Si de cas, aprofitant moments i amistats, es van saber situar en llocs estratègics, des d’on volien marcar els camins a seguir. La figura d’Antoni Comín, forma part d’aquest ampli col·lectiu, si bé la seva cursa cap a la notorietat, va començar uns anys abans. Ser fill del gran i respectat Alfonso Comín, li va permetre entrar i situar-se en alguns cercles de moviments socials i polítics, des dels quals saltar a la política. Fou així com entrà en el moviment “Ciutadans pel Canvi”, plataforma de recolzament i impuls a la candidatura de Pasqual Maragall, a la presidència de la Generalitat. Aquella plataforma es va marcar unes dures incompatibilitats: només un mandat. L’objectiu, era facilitar el canvi a Catalunya. Una vegada aconseguit, tornarien a les seves activitats habituals. Però, ell esdevingut parlamentari, va considerar adient la seva continuïtat, de manera que va buscar una drecera, un revolt o si voleu un subterfugi, per seguir en el Parlament.La via escollida va ser afiliar-se al PSC, per així poder ser de nou candidat, fora ja de CpC. He de dir que la seva entrega, activitat i aportació no justificaven la seva continuïtat, en unes noves eleccions al Parlament. Entesa la situació, va saltar cap a ERC, i ja en aquest partit, fins i tot modificà els seus principis i assumí el càrrec de Conseller de Salut, temps més tard. I és que en el nou partit es va sumar a l’ independentisme amb el fervor dels nous adeptes, i vistes com anaven les coses, millor acostar-se i posar-se a l’empara de Puigdemont. D’aquí al salt cap a Junts, hi havia un petit tram, que va saber passar, fins el punt d’anar de candidat a les Eleccions Europees de 2019, amb Carles Puigdemont. Va repetir el 2024, amb un resultat, radicalment diferent, ja amb el nom de Junts. Va perdre 575.160 vots. Es va quedar amb 443.275, però a més, no ha pogut prendre possessió del càrrec, puix no havia anat a la Junta Electoral Central, a jurar l’acatament a la Constitució. Ha tingut altres càrrecs a l’ANC, també en el Consell de la República, etc, però sempre amb algunes actuacions més que discutibles. I fugitiu a Bèlgica amb Puigdemont i Puig, ara amb la Llei d’Amnistia ja plenament vigent, es disposa a tornar. I ho vol fer en olor de multituds, tot caminant. No ha aclarit si des de Bèlgica o uns centenars de metres per l’antiga frontera amb França. Em temo molt que serà aquesta segona petita passejada, punt i final d’una trajectòria que no deixa de ser una mostra de com singulars personatges, van intervenir en un procés independentista que no va acabar pitjor, per obra i gràcia de la covardia, per una banda i de la immensa prudència, per l’altra. La història va deixant clar el relat d’uns i altres. Per evitar lectures esbiaixades, he redactat no menys de cinc-cents articles, en aquests darrers quinze anys, en tant que diputat al parlament i alcalde- president. He considerat que és una bona via per evitar malentesos i mitificacions indegudes. NOTA FINAL: Segurament haureu llegit que Comín, abans de venir a peu, ha anat aquest dijous a Madrid, a presentar-se davant la Junta Electoral Central, per recollir l’acta de Diputat al Parlament Europeu. El que alguns mitjans de comunicació no expliquen és que per recollir-la, ha hagut de jurar acatament a la Constitució espanyola. Un acte que havia assegurat no faria...