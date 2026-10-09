Friday, October 09, 2026
CAP ON VA JUNTS ? - art. Regió 7
CAP ON VA JUNTS ? Es un misteri saber qui realment mana en el partit, i sobretot en el grup, en el Parlament de Catalunya i en el del Congrés dels Diputats. Deixo a part els ajuntaments, perquè queda clar que cadascun va pel seu cantó, sense un autèntic “centre de coordinació”. Un partit amb el seu màxim dirigent fora del país, és una anomalia difícil de comprendre, però sobretot impossible de gestionar. Per moltes noves tecnologies i viatges que es puguin fer d’aquí cap allà, la realitat s’imposa i estar fora del país, comporta perdre el fil del dia a dia, d’aquí. Si a tot plegat s’afegeix la creació de grups i grupets de pressió i domini, entendrem millor que no hi hagi cap ordre intern que coordini els posicionaments i votacions. Em consten les tensions i tibantors entre els diversos càrrecs institucionals, sobretot per part dels més mediàtics. Es prenen decisions que no queda clar qui les ha proposat i acordat, de manera que son molts els qui se n’assabenten quan ja son irreversibles. I és que sobretot en el cas del Congrés de Diputats, les intervencions i votacions tenen conseqüències. I aparèixer de forma habitual al costat del PP i VOX, costa de digerir per una part rellevant dels càrrecs municipals i de bona part dels parlamentaris. La falta d’explicacions clares sobre els objectius de Junts, fa que en totes les enquestes vagi perdent posicions, fins arribar a cotes insostenibles. Es a dir, que posaran en dificultats la presència en les institucions, amb prou pes com perquè siguin útils. Vull recordar que en les darreres, de diversos mitjans de comunicació privats, però també en les públiques, passarien dels 35 diputats actuals a 16-17. I en el Congrés, passarien dels 7 actuals, a 2-3. A nivell de mapa municipal, les pèrdues també son molt sensibles. Si amb totes aquestes alarmes no es modifica el rumb, qui es responsabilitza del camí agafat? Aquesta pregunta se la fan molts estudiosos i seguidors del partit, però no té una resposta concloent. L’existència de grups, comporta diversitat i conflictivitat a l’hora de prendre decisions. Aleshores, en un àmbit manen uns i en altres manen altres, amb un Puigdemont ensimismat i en baixa forma, incapaç d’assumir les funcions de lideratge. Tots sabem que quan no hi ha ordre, s’alimenta el desordre i es va cap un cert caos. Doncs, bé, Junts està en aquesta situació. Només així s’entenen les intervencions de la portaveu en el Congrés Míriam Nogueras, dedicada a menystenir i menysprear tot el que vingui de fora, i vagi sumant els seus vots als del PP i VOX, en una fugida endavant que no porta enlloc. Però, és que aquesta manera de fer i actuar, es trasllada cap al Parlament de Catalunya, amb intervencions d’alguns portaveus que competeixen ja no amb PSC, ERC o els Comuns, sinó amb la CUP. Se situen per posicionaments i votacions clarament fora d’un centrisme o un nacionalisme ben entès, i se’n van cap a la irrellevància. Si algú creia que la proximitat de les eleccions municipals els faria variar el rumb, anava equivocat. Volen cridar l’atenció i ho fan de la pitjor manera amb els pitjors resultats. Toca demanar-nos si algunes votacions no son pagament de favors a alguns fons? Qui es fa càrrec de les immenses despeses de Waterloo ? De moment, preguntes sense resposta.