Friday, September 18, 2026
SEGURETAT I ORDRE EN POBLES PETITS- art. Regió 7
SEGURETAT I ORDRE EN POBLES PETITS. Si un col•lectiu té especial interès en el creixement i desplegament de nous efectius del Cos de Mossos d’Esquadra ( CME) és el dels pobles petits. Tinguem en compte que de 947 municipis, n’hi ha 725 que tenen menys de 5.000 habitants. Alguns d’aquests més grans, tenen cos de vigilants municipals, però la resta, ni això. Es a dir, depenen de tot i per a tot, del CME. L’objectiu del Govern és arribar als 25.000, l’any 2030. Tinguem en compte que fa just un any la plantilla se situava en els 19.581, i sempre hi ha alguns que es troben en excedència o en segona activitat. Per arribar a la xifra desitjada, es preveuen convocatòries àmplies i seguides, com la 46/26 de 1.587 places, la primera prova de la qual, es farà el proper 17 d’octubre. Tot i això no serà fàcil complir les previsions, i per alguns, la xifra final, hauria de ser ampliada. Bé, sigui com sigui, aquesta ampliació de personal, unida a un millor equipament tècnic i de mobilitat , ha de tenir molt en compte les necessitats d’un immens rere país que té necessitats, cada vegada més àmplies i complexes, fruit d’un creixement de la població urbana que es desplaça de manera habitual cap els pobles rurals. I alguns dèficits de comportaments i actuacions, son traslladats a pobles petits que no tenen personal ni eines per a fer-hi front. Depenen de tot i per a tot del CME. Poso alguns exemples de la diversitat i complexitat d’actuar, des de la distància, per arribar a temps, a resoldre comportaments i infraccions. D’entrada, la mobilitat en el país, ha canviat enormement. Les carreteres, dites secundàries, s’han omplert de vehicles de tota mena que han de compartir espai, amb ciclistes, motoristes, i corredors, a peu o amb altres artilugis. Això sol, ens ha canviat la vida als qui vivim a pagès. Fa pocs dies, vaig trobar amb gran sorpresa, els primers motoristes del CME, no solament a la carretera habitual, la C-26, sinó fins i tot en un camí rural asfaltat, el de Sant Jaume a La Pobla. Ja era hora ! Però, hi ha un munt de serveis complicats de cobrir, si el CME no disposa de més efectius. A cada poble hi ha qui no compleix les normes de circulació i estacionament. Aquells que posen el vehicle on els dona la gana, en llocs inadequats o directament prohibits. Qui ho fa davant d’un gual, o en una cantonada perillosa, etc. Posar ordre, especialment a l’estiu, exigeix la presència d’alguna patrulla, almenys unes hores a la setmana. Una vegada escarmentats, moltes d’aquestes males costums, es corregeixen. A banda, hi ha les grans activitats, amb les festes majors corresponents, o tota mena de curses, concentracions o mobilitzacions festives i reivindicatives. Impensable fer-les sense disposar d’un parell de patrulles. O altres que es van incrementant, com alguns propietaris d’autocaravanes que creuen que tots els prats es poden convertir en jardins, al seu servei. Alguns, entenen les raons dels pagesos, però altres, no, com anar per tot arreu amb gossos sense lligar, i provocar problemes amb els que guarden ramats. La varietat i complexitat de tenir i mantenir l’ordre i la seguretat en pobles petits, ha crescut i s’ha de tenir en compte, a l’hora d’ampliar i desplegar el CME.