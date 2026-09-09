Wednesday, September 09, 2026
LA LLUITA CONTRA EL TEMPS - art. Blogesfera
LA LLUITA CONTRA EL TEMPS. Es evident que plantar cara sempre comporta situacions imprevisibles. A nivell personal i col·lectiu i molt especialment a nivell polític. Dic això a la vista de la crisis de Ceuta, però tenim molts altres exemples en els quals Espanya i el seu Govern, topen amb resistències, acusacions i actuacions de països que “volen quedar bé amb la vianda al plat”. Tenir uns quants il·luminats i eixelebrats al capdavant d’uns quants governs suposa haver de governar amb adversaris, fins i tot enemics, en llocs clau de la política mundial. I lògicament plantar cara comporta haver de fer front a amenaces i atacs, directes o indirectes de gran rellevància. Algun dia sabrem, fins a quin punt hi ha hagut connivència i participació, directe o indirecte dels EUA, Israel, Rússia, ets, en determinades crisis. Ara tenim la de Ceuta al davant, però n’hi ha hagut moltes altres que desconeixem l’autoria o la procedència. Alguns diran, millor ser obedients i seguir la corrent, a l’espera de nous temps, o plantar cara i resistir. Pedro Sánchez, ha decidit resistir, i crec sincerament que serà reconegut, a nivell intern i extern. Precisament per aquesta possibilitat crec que tant el PP com VOX tenen pressa per fer-lo caure. No es fien de guanyar les properes generals perquè sortiran totes les misèries, que han protagonitzat per debilitar-lo a nivell personal i polític. Però, resisteix, i això els fa témer la derrota. I és que tot és finit. Donald Trump, passarà com passaran tots els altres que presideixen governs autoritaris que volen imposar les seves lleis a la resta del món. Rússia està encallada a Ucraïna amb una sagnia mai imaginada i que està fent tremolar la seva potència. Israel no té clar què vol fer amb Netanyahu i d’aquí els nervis per les imminents eleccions generals. I Trump, té les de mig mandat, a la volta de la cantonada amb gens bones perspectives. Parlo d’aquests tres però n’hi ha d’altres que tampoc tenen clar el seu futur com la pròpia Meloni o MIlei, etc. Què vull dir amb aixó ? Que toca resistir i esperar que les noves eleccions o fins i tot l’edat, faci el seu camí. Ningú és etern, per sort, i el temps juga a favor d’uns i en contra dels altres. Pedro Sánchez, actua seguint els ideals dels qui formem part de la gran família socialista. Es evident que no estem en el millor moment de la nostra història, però després de les penes, tornaran les alegries perquè al cap i a la fi, lluitar per la igualtat, fraternitat i la pau en el món, son valors eterns. Ja es tornaran a imposar en països que els han perdut o estan soterrats. No pot ser que centenars de milions de persones estiguin d’acord amb les maldats dels seus presidents i governs de torn. Les presses, aquí, i per part d’altres mandataris es comprenen perquè veuen que arriben, promouen o impulsen crisis que son desactivades o resoltes amb un temps raonable i amb resultats satisfactoris. També passarà amb Ceuta, de manera que és comprensible vulguin apretar, més i més, per intentar fer caure Pedro Sánchez. De moment, resisteix i no tinc cap dubte que se’n sortirà. Temps al temps.