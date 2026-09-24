Thursday, September 24, 2026
DOS ALCALDES AMB POCA FEINA - art. Blogesfera
DOS ALCALDES AMB POCA FEINA. El passat divendres vam tenir una mostra clara de la dita popular “qui no té feina, el gat pentina”, de la mà dels alcaldes de Sant Fruitós de Bages, Joan Carles Batanés i del de Sant Vicenç de Castellet, Dani Máuriz. En un sorprenent comunicat conjunt, es mostren “molt preocupats” per la situació de la seguretat a Manresa, i volen “ajudar a revertir la situació”. Poca cosa més, es desprèn d’aquesta aparició pública, de dos alcaldes, a tocar de la capital. Davant una acció tant sorprenent vaig córrer a llegir el comunicat per veure quines propostes i quines actuacions volien dur a terme per “salvar Manresa”o almenys incrementar la seguretat i garantir la pau i tranquil·litat, a la capital. No sé, m’imaginava que potser aquests dos alcaldes oferirien una part dels efectius dels seus cossos policials per a reforçar la Guàrdia Urbana de Manresa. O potser posarien els seus amplis coneixements en matèria de seguretat, al servei dels efectius de la capital i de pas també millorar l’efectivitat del Cos dels Mossos d’Esquadra ( CME). Però, no, en el comunicat no hi ha res més que simple constatació de preocupació, i crítica a esdeveniments luctuosos, ocorreguts a la capital, com si el que ha passat no podés passar en els seus propis municipis. No sé a qui se li va ocórrer una acció com aquesta, però només pot provenir d’algun imprudent , amic d’ells, amb presses per sortir als mitjans de comunicació, ni que sigui amb una beneiteria com aquesta. I és que d’entrada, prou feina tenen tots dos per garantir la seguretat a casa seva. Ni l’un ni l’altre han destinat prou finançament per a disposar de plantilles àmplies, ben dotades, ben equipades, ben formades com per garantir la seguretat, sense dependre de tot i per tot del CME. Tampoc han reflexionat sobre donar lliçons a altres, quan a la casa pròpia, tenen un munt de problemes per resoldre. Problemes de seguretat, em refereixo. I si en un tema s’ha de ser especialment sensible i prudent, és en matèria de seguretat. I és que no estem davant d’un comunicat de comprensió i solidaritat, sinó d’una mena de crítica a un municipi veí, del qual reben immensos i essencials serveis bàsics. En qualsevol moment, se’ls poden girar les coses i trobar-se en situacions tant o més delicades i sensibles de les que critiquen, de manera que no han dut a terme el senzill exercici de primer conèixer, després reflexionar i finalment actuar. Algú, els ha pressionat per sortir sense haver reflexionat. Mal exemple de com ha d’actuar un alcalde, oimés quan afecta al de la capital i no son seguits per altres que em consta han estat sorpresos per una iniciativa que no comparteixen. Francament, si no tenen feina, que es dediquen a d’altres activitats. Lliçons poques, o més aviat, cap.