Thursday, August 27, 2026
A FAVOR DEL PLATER - art. Blogesfera
A FAVOR DEL PLATER Pels qui no estiguin al cas de les reflexions, discussions i crítiques al Plater, exposo que amb aquest nom es coneix el Pla Territorial Sectorial d’Energies Renovables de Catalunya. Un nom llarg per nomenar un Pla pensat per atrapar el temps perdut. En el tema de la generació d’energia, mitjançant plaques solars i eòlica, Catalunya, va a la cua d’Espanya. Com en tantes altres coses, molts catalans s’omplen la boca del que caldria fer, però s’hi oposen quan algú es posa a la feina. Tenim molts exemples en matèries tant diverses com la millora de carreteres, camins, franges forestals, implantació de noves tecnologies, i un llarg etc. Pràcticament cada gran projecte, o no tant gran i per descomptat cada Pla, provoca l’aparició de moviments, plataformes o grups que s’hi oposaran. I en molts casos per no aparèixer com simples opositors, el que demanaran seran més estudis, més participació, més coordinació, ets, de manera que si se’ls fa cas, podem anar donant voltes a tots els temes, fins el segle que ve. Deixo clar que per descomptat s’han de seguir els passos que tot projecte o Pla comporta, però pretendre fer-lo adequat, per a tothom, és missió impossible, sobretot perquè hi ha gent que no és el que busca. El seu objectiu és paralitzar l’acció o actuació, res més ni res menys. Als governs toca, doncs, decidir què vol dir governar, sabent que sempre hi haurà qui posi pals a les rodes, però el bé comú ha de prevaler per damunt els interessos personals o partidistes. En el cas que ens ocupa, el Plater, es va fer una proposta de despatx, amb els seus pros i contres, i es va enviar a tots els ajuntaments de Catalunya, pel seu estudi i valoració. Reconec que abans d’enviar-lo s’haguessin pogut fer algunes reunions més, arreu del territori, però ja d’entrada es va deixar clar que hi havia les portes obertes per a reclamar la presència de tècnics i polítics per a la seva presentació i exposició. També, es va explicar que la proposta era ambiciosa i oberta a modificacions importants, si així es reclamava, amb els arguments corresponents. La proposta de màxims, permetia, d’entrada reduir en un 30 o 35% la proposta inicial, de manera que el mapa d’afectacions variava considerablement. Si a tot plegat, es buscaven alternatives a la proposta inicial, es podia arribar a un acord raonable per a les dues parts. Però, com he dit al principi, hi havia qui no volia entrar en aquest plantejament. Es buscaven arguments o simples excuses per tirar per terra el Pla. Es així com tot un seguit d’alcaldes, es varen mobilitzar, amb els arguments habituals de sempre. No ho volen reconèixer, però bàsicament l’oposició, és política més que territorial i encara menys mediambiental. Si el govern el proposa i ve de la mà del PSC, cal posar tots els entrebancs per fer-lo fracassar. Doncs bé, es varen organitzar reunions, redactar esmenes generalistes, i manifestos recollint signatures. Al final, diuen que hi ha hagut 12.000 signatures contràries al Pla, amb la qual cosa demanen sigui congelat o retirat. Ho sento però aposto per la continuïtat. Un bon gruix de les signatures son generals, destinades a fer fracassar el Pla. A Catalunya som més de 8 milions, de manera que si mirem opositors, el percentatge és ben petit. Tot és susceptible de ser millorat i el Plater, també, però l’objectiu és lloable. I no solament això, és necessari en un moment de crisis energètica i canvi climàtic. Endavant, doncs, amb les al·legacions i modificacions justificades, però mantenint el Plater. NOTA, A POSTERIORI. Redactat l’article, el Govern, ha decidit congelar el Pla, per evitar topades, conflictes i tota mena de recursos, a les portes de les eleccions municipals de l’any vinent. Personalment hagués preferit el manteniment del Pla, amb un gran esforç per acceptar al·legacions i alternatives, però hi havia qui el volia torpedinar, per raons polítiques. Es congela, i es deixa per a més endavant. Un entrebanc més, per a les renovables que alguns dels opositors diuen defensar. Millor no tenir aquests “defensors” !!!