DESMANTELLAR LA SANITAT PÚBLICA. Quin esplèndid negoci, la sanitat privada. Li ha tocat la loteria, gràcies a un Govern que ha decidit deixar sota mínims a la pública. Si Artur Mas, l’any 2008 va decidir ser l’alumne aplicat en matèria de retallades, els qui l’han seguit han mantingut aquesta voluntat de no refer res del perdut, i deixar que les coses vagin pel pedregar. Amb l’excusa de manca de professionals ( metges i infermeres) a ningú li ha passat pel cap una reforma a fons de tot l’ensenyament universitari, a fi de proveir el doble o triple de professionals els propers 15 o 20 anys. No, massa esforç mental és contraproduent pels qui tenim al capdavant del Govern i el treball excessiu, produeix maldecaps persistents. Millor continuar amb la provisionalitat i el victimisme. Al final tot ho imputen a Madrid, hi hagi motius o no. Tant se val, la qüestió és donar la culpa a algú, i continuar amb el principi etern de “qui dia passa, any empeny”. Si calculéssim els milers de milions retallats a la Sanitat Pública, des de 2008 fins a dia d’avui, veuríem el volum de la tragèdia. I sí, hem de parlar de tragèdia, perquè les coses s’han de dir pel seu nom. Em permeto agafar l’exemple d’una comarca com el Berguedà per fugir de les grans xifres i els grans territoris que podrien diluir el anàlisis . Des de 2008, els pobles petits 28 dels 31 que conformen la comarca, han anat patint retallades, fins arribar a dia d’avui, en que en ple estiu, s’ha decidit deixar-los a tots sense servei directe. Cap facultatiu a cap poble, durant els dos mesos d’estiu ( 18 de juliol a 23 de setembre). Qui en necessiti un que vagi a 4 únics punts de la comarca, amb un o dos facultatius que estaran col•lapsats contínuament. Si el cas és més greu o més urgent, el malalt anirà al servei d’urgències de l’hospital que trobarà igualment col•lapsat fins el punt d’haver d’esperar hores per ser atès. Tot això en una comarca de 40.000 habitants a l’hivern que passen a ser més de 50.000 els mesos d’estiu, repartits per tots els municipis de la comarca. Pel que fa el servei d’infermeria i administració, també tots els municipis han patit retallades, d’un o dos dies, respecte el que tenien, anys enrere. I la provisionalitat és permanent, fins el punt de no poder garantir cap plantilla complerta, en cap dels municipis. I parlem dels serveis bàsics. Si toquem especialistes, la situació és encara més greu, per les carències en totes les especialitats. Així , doncs, cap on anem ??? Sincerament, cap a una sanitat pública, sota mínims, i a recomanar més o menys obertament que tothom tingui la seva Mutua privada. No s’ha fet cap esforç per evitar la pèrdua de professionals que marxen a l’estranger, ni per disposar de més facultatius, procedents de les Facultats de Medicina. Es deixa que la tendència faci el seu fet, sense intervencions externes. Mai ho hauríem dit ni imaginat, però teníem millor sanitat, anys enrere que no pas ara. I tot indica que la de demà, serà pitjor que la d’avui. Així, doncs, amb aquesta gent no hi ha res a fer. Toca canviar de Govern. Només amb un govern progressista podrem recuperar la sanitat perduda. Tinguem-ho clar.