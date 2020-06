Molts us preguntareu què té a veure l’aprovació d’una llei com aquesta, en temes relacionats amb la caça. Doncs, ho explico breument. De tant en tant, alguns governs, modifiquen determinats punts de lleis vigents, mitjançant l’aprovació d’una llei com aquesta, que ve a ser una “llei òmnibus” on , a la callada i per la porta del darrere, es modifiquen aspectes delicats d’un ampli conjunt de lleis vigents.