A títol personal, he considerat que, arribat als 68 anys, era hora de deixar la política de primera línia, per passar a una segona, sense el protagonisme ni el ritme de la primera. Considero poder ser útil i eficient, però darrere bambalines, com he fet en aquesta darrera tanda d’eleccions generals, europees i municipals. La meva experiència pot servir, però ja no, en el àmbit que he tingut fins ara.