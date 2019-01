En resum, si això passava en els primers anys del procés, què no estarà passant a dia d’avui ? Qui no vulgui veure el conflicte i un deteriorament de la convivència interna, és que no vol veure la realitat. I portem massa anys en que alguns han inventat una realitat virtual i s’han instal·lat en el seu interior, creient que en algun moment la convertiran en certa. Els catalanistes hem batallat sempre per la llengua, l’ensenyament, la cultura, com a vies per la integració. Doncs, ara, constatem que el procés, tira enrere molts dels èxits obtinguts.