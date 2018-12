UNA NOVA OPORTUNITAT.

21, a Barcelona. Es decebedor veure com alguns usen i abusen de les dades històriques, per tergiversar la realitat. Em refereixo, a la sessió del Consell de Ministres, que tindrà lloc el proper divendres diaBarcelona.

Alguns, no volen recordar que aquesta proposta va sortir del president Sánchez a principis del mes de setembre, com a gest per reconèixer la potència i importància de Barcelona, i com a via per mostrar, amb fets, que la recerca d’entesa no son paraules, sinó fets concrets i tangibles.

Ara, alguns hi volen veure una mena de desafiament, i imposició, quan és tot el contrari. Però, oblidem aquest sector i anem al que ens interessa. L’arribada del govern Sánchez suposa una oportunitat històrica per a Catalunya, si se sap treure’n profit. Hi ha una voluntat clara de desactivar greuges històrics, reparar danys i retrobar la normalitat perduda, de manera que s’ha d’aprofitar el moment. Poques vegades a la vida, de persones o països, es donen oportunitats com aquesta.

I la voluntat és clara i sincera. En tinc constància per persones situades a alts nivells de l’administració, amb ordres clares d’eliminar conflictes i buscar solucions. La prova en son les 22 reunions de Ministres amb Consellers, i les més de 40 reunions entre alts càrrecs de les dues administracions. Mai hi havia hagut tant moviment entre les dues parts. I en privat es reconeixen avenços importants i sincers en els temes tractats.

Aleshores, donem-nos una nova oportunitat. No donem per perduts els desencontres tinguts en el passat i busquem solucions als conflictes presents. Catalunya pateix carències importants en els servies més fonamentals, i no serà mantenint el conflicte com es podran resoldre.

La gent està cansada de tants anys de tensions i crispacions, sense veure una sortida propera. Tenim amplis sectors empobrits i desanimats de no trobar sortides als seus problemes, i això un govern no ho pot ignorar per molt que tingui aspiracions cap altres models de societat o territorials.

La unilateralitat s’ha vist truncada i no es pot repetir, perquè els efectes serien molts més greus. I tots podem imaginar com de negatiu seria un retorn de la dreta al poder del govern central. Si això és aixì, perquè no donar-nos una nova oportunitat i procurar buscar oportunitats que estan a l’abast.