Pel que sembla, hi ha prop de 500 libres, llibrets, fulletons i altres materials, relacionats amb el procés independentista, descrivint-lo des de tots els angles, pensaments i idees. Tant material, encara no dona com per fer-ne un de resum, per entendre com i perquè s’han dut a terme moltes accions que no es comprenen, des de cap punt de vista. Només , la improvisació, les batalles internes, les fugides endavant, o el desconcert, poden justificar-ne algunes ,que no poden acabar bé, de cap manera.