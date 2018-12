MANTENIR CAMINS , EL GRAN PROBLEMA.

En un any plujós com aquest, és quan més es pateix, per mantenir els camins municipals , en condicions raonables, per transitar-hi. Per posar un exemple, Borredà té 34 camins , amb un total de 78 quilòmetres. Les xifres, més amunt, més avall, son similars en la majoria de municipis del Lluçanès i comarques veïnes. Tot depèn de la superfície del terme municipal, però , el problema és el mateix per a tots.

I el problema és gran i greu perquè no hi ha recursos econòmics per a fer-hi front. Abans, teníem diferents opcions al nostre abast, com ajudes estatals directes o via obres de l’empresa pública TRAGSA, que en podia arreglar, de forma directa. Altres ajuts procedien del Departament d’Agricultura i del de Política Territorial de la Generalitat, i finalment , altres ajuts, venien de Diputació.

Ara, podem comptar amb els de la Diputació, i dels altres, res de res, o ben poca cosa, de manera que els ajuntaments queden sols, davant un problema de primera magnitud, en aquells municipis de predomini rural. O encara que no ho siguin, tenen cases escampades, i activitats diverses a les quals s’hi ha de poder arribar per un camí ben condicionat.

Davant aquest problema, fa temps, reclamo un acord entre administracions per tal d’aconseguir que entre totes elles, es transfereixen als ajuntaments rurals, un mínim de 500 euros per cada quilòmetre de camí municipal que tingui. Son molts els ajuntaments que ja tenen un catàleg de camins municipals, com per saber quants en tenen, i quin quilometratge total sumen. Aleshores seria fàcil d’atribuir aquest import, cada any, com perquè els ajuntaments podessin comptar-hi de forma segura, i així poder planificar les actuacions amb un pla plurianual.

Aquesta és la única via per a garantir el manteniment dels camins municipals. Fer com fem ara, que és pidolar per tot arreu, a l’espera que caigui alguna cosa, d’un lloc o altre, no permet ni planificar ni actuar com cal. I tots tenim clar que amb els recursos propis es pot arribar a ben pocs llocs, amb la mala sort de que una nova pluja o el pas de segons quins vehicles, ens els poden fer malbé en poques hores o dies.

Si els governs, i parlo en plural perquè tant s’hi ha d’implicar la Generalitat com el govern central, com fons de la UE per a mantenir la població en el territori. Si no es disposa de camins en condicions no es pot esperar que la gent s’hi mantingui. Es doncs, una prioritat clara que fins ara no ha trobat solució, però que en un any tant complicat com aquest, ens obliga a tornar posar el tema sobre la taula. Esperem solucions.