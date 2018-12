Son molts els alcaldes i regidors, cansats de servir a les estratègies polítiques dels seus partits, que han decidit plegar. En molts pobles petits, hi ha prou de problemes diaris, i pocs recursos com per afegir-hi plens extraordinaris, debats sobre mocions d’uns i altres, anades i tornades a tribunals, manifestacions, mobilitzacions, crides, viatges a passejar la vara d’alcalde....amb el perill de ser processats, per accions poc meditades i mal aconsellades, que ara aquests partits es troben amb falta de vocacions. Més ben dit, amb falta de matxaques , per fer ballar al son d’uns líders perduts en el caos. Les dificultats per confeccionar candidatures ha esdevingut un repte molt, molt complicat. Potser que meditin la trajectòria portada, i deixin que els ajuntaments facin les seves funcions. I prou.