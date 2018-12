I les vies hi són, i en algun moment , es faran servir quan hi hagi prou consens per fer-ho. Es necessiten dos terços dels parlamentaris, xifra gran, per a emprendre un retoc a la gran Carta Magna. Seria bo poder tirar endavant alguns retocs per posar-la al dia, però l’actitud dels partits de dreta, representats per PP i C’s, ho fan del tot inviable, de manera que haurem de continuar amb les regles vigents, a l’espera que en el futur, la representació parlamentària sigui una altra.